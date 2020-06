Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Kindergarten

Koblenz (ots)

Am Pfingstwochenende suchten Unbekannte das Gelände des Kindergartens in der Weinbergstraße in Koblenz auf. Diese kletterten über den Zaun und versuchten die Holztür des Lagerschuppens einzutreten. Dies gelang dem oder den Tätern jedoch nicht. An dem Anwesen wurde neben der Tür, die Sandkastenabdeckung und die Stoffverkleidung des Haupttores beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell