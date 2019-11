POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Nach Unfall geflüchtet

Ohne seine Personalien zu hinterlassen flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heilbronner Etzelstraße. Ein 39-Jähriger parkte seinen BMW 750 in der Zeit von Dienstag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 14 Uhr, auf dem Parkplatz. In dieser Zeit wurde der Wagen von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der Front beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf über 1.000 Euro und hofft auf Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07131 104-2500 beim Revier in Heilbronn melden möchten.

Heilbronn: Zwei Unfälle mit Radfahrerinnen

Innerhalb einer Stunde wurden am Mittwochnachmittag zwei Unfälle mit verletzten Radfahrerinnen in Heilbronn gemeldet. In der Steinstraße wollte ein 49-Jähriger mit seinem VW von einem Parkplatz auf die Fahrbahn einbiegen und übersah dabei offensichtlich eine von links herannahende Radfahrerin. Das Mountainbike der 23-Jährigen prallte gegen den PKW, sie wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert. Der Rettungsdienst musste die junge Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus bringen. Eine Stunde später befuhr eine 79-Jährige mit ihrem Audi Q3 die Jägerhaussstraße in Richtung Innenstadt. Eine Radfahrerin, die fahrend einen Fußgängerüberweg benutzte, um die Jägerhausstraße zu überqueren, übersah sie offenbar. So kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei erlitt die Radlerin leichte Verletzungen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Neckarsulm: Rentner schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen rettete die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in Neckarsulm einen 86-Jährigen. Der Senior führte in einem Fahrstuhlschacht seines Gebäudes Reparaturarbeiten durch, fiel aus bislang unbekanntem Grund von der Leiter und stürzte kopfüber auf den Boden. Zum Glück konnte er sich durch lautes Rufen bemerkbar machen, so dass seine Ehefrau die Rettungskräfte alarmieren konnte. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst wurde er in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Langenbrettach-Langenbeutingen: Einbrecher im Dorfladen

Auf bislang unbekannte Weise drangen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in den Langenbeutinger Dorfladen in der Schulstraße ein. Sie entwendeten aus der Ladenkasse etwas Bargeld und steckten neun Stangen Zigaretten ein. Die Ermittlungen des Polizeipostens Neuenstadt dauern an.

Wüstenrot: Orangefarbener Pritschenwagen gesucht

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Wüstenrot sucht die Polizei einen auffällig orangefarbenen Pritschenwagen und dessen Fahrer. Der Unbekannte befuhr die Straße von Weihenbronn in Richtung Wüstenrot, als ihm ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter entgegen kam. Die beiden Fahrzeuge blieben mit den Fahreraußenspiegeln aneinander hängen. Der Sprinterfahrer wendete bei der nächsten Gelegenheit, der Fahrer des Pritschenwagens hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter. Am Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Da zur Unfallzeit reges Verkehrsaufkommen in diesem Bereich herrschte, hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf machen oder Hinweise auf den orangenen Pritschenwagen geben können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

