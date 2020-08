Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit einem E-Roller

Bad Nenndorf (ots)

(Kro.) Am Sonntag, dem 16.08.2020, befuhr ein 17-jähriger Suthfelder mit seinem E-Roller den kombinierten Geh-/Radweg der B442, von Bad Nenndorf in Richtung Kreuzriehe. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Jugendliche zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde dieser in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf in Verbindung zu setzen.

