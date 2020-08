Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Angetrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs

Stadthagen (ots)

Am Samstag gegen 17.30 Uhr hat die Stadthäger Polizei in Pollhagen einen motorisierten Krankenfahrstuhl kontrolliert, der zuvor die dortige Haupstraße befahren hatte. Bei der Kontrolle konnten die Beamten leichten Alkoholgeruch in der Atemluft der 66 jährigen Fahrerin wahrnehmen. Bei einem Test an einem mobilen Alkoholtestgerät wurde hierauf ein Wert von 1,52 Promille festgestellt. Dieser Umstand hatte zur Folge, dass die Frau auf der Wache in Stadthagen eine Blutentnahme über sich ergehen lassen mußte. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Den Krankenfahrstuhl mußte sie vorerst am Kontrollort stehen lassen.

