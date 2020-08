Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie gestohlen

Obernkirchen (ots)

(ma)

Beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Vehlener Straße in Obernkirchen ist am Mittwoch gegen 14.00 Uhr ein 58jähriger Kunde bestohlen worden.

Wahrscheinlich wurde dem Geschädigten das Portemonnaie aus seiner Hosentasche entwendet, so die Vermutung des Anzeigeerstatters.

Eine unbekannte Frau, ausgestattet mit einem Mund-Nasen-Schutz, Alter ca. 35-45 Jahre, Körpergröße ca. 170cm, habe an einem Einkaufsregal mit dem Fuß den Einkaufswagen des Mannes kurz blockiert und hätte sich, um ins Regal zu greifen, über ihn gebeugt. Hierbei könnte es zum Entwenden des Portemonnaies gekommen sein.

In der Geldbörse befanden sich ca. 1.500 Euro und wichtige Ausweiskarten.

