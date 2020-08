Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrrad gestohlen

Bückeburg (ots)

Aus dem Fahrradständer am Hinterausgang des Kaufhauses am Dr.-Witte-Platz in Bückeburg ist am Dienstag zwischen 17.15 bis 17.50 Uhr ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke Pegasus gestohlen worden.

Das Zweirad mit einer 28er Reifengröße war durch den Zweiradnutzer mit einem Steckschloss gesichert gewesen.

