Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Sachfahndungen effektiver machen - Individualnummern erleichtern die Aufklärung von Straftaten

Kreis Unna (ots)

Eine Vielzahl der schwer aufklärbaren und häufigen Delikte machen u.a. die Bereiche Fahrraddiebstahl und Taschendiebstahl aus. Leider können viele Anzeigende zu den entwendeten Gegenständen keine Individualnummer benennen und auch nicht nachreichen. Und die ist gerade bei der Recherche und bei der Zuordnung von aufgefundenem Diebesgut besonders wichtig.

Beugen Sie dem vor und warten Sie nicht, bis Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind. Notieren Sie die Individualnummern bevor es passiert ist, dann haben Sie sie im Ernstfall schnell griffbereit.

Gerade für den Bereich Fahrräder bietet sich hier der Fahrradpass als App für Ihr Smartphone an. Sie finden diese kostenlos im AppStore und auch bei GogglePlay unter der Bezeichnung "Fahrradpass". Sämtliche für die Identifizierung relevanten Daten können hiermit problemlos gespeichert werden und sind z.B. bei einer Anzeigenerstattung sofort verfügbar. Zudem können die Daten ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden, um sie bei Bedarf direkt an die Polizei oder Ihre Versicherung weiterzuleiten.

Legen Sie bei Wertgegenständen, die nicht über eine Individualkennzeichnung verfügen, ein Wertgegenständeverzeichnis an. Wenn Einbrecher oder Diebe zuschlagen sollten, benötigen Polizei und Versicherung eine genaue Beschreibung der gestohlenen Gegenstände.

- Markieren Sie Ihre Wertgegenstände (Gravur, Beschriftung, UV-Kennzeichnung etc.) eindeutig und notieren Sie die wichtigsten Daten.

- Fotografieren Sie schwer zu beschreibende Gegenstände.

- Bewahren Sie Kaufbelege und andere wichtige Dokumente zu Ihren Wertgegenständen (Expertisen, Gutachten, Fotos) zusammen mit dem Verzeichnis.

Am besten aber Sie beugen Diebstählen vor - Lassen Sie Wertsachen nicht offen herumliegen und bewahren Sie besonders Wichtiges oder Wertvolles in einem Bankschließfach oder einem geprüften Wertbehältnis auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell