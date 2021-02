Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Zusammenstoß beim Abbiegen

Schwerte (ots)

Am Dienstagabend (02.02.2021) fuhr ein 32-jähhriger Schwerter gegen 19.30 Uhr auf der Hagener Straße in Richtung Schwerte und beabsichtigte nach links in den untergeordneten Teil der Hagener Straße abzubiegen. Er nahm dabei den entgegenkommenden PKW einer 41-jährigen Schwerterin nicht war und stieß mit ihm zusammen. Die Frau verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11 000 Euro.

