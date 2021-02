Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch (03.02.2021) zwischen 15.20 und 20.25 Uhr die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenhäuserstraße in Unna eingeschlagen und die Wohnung durchwühlt. Außerdem schlugen sie ein Kellerfenster ein, durch das sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Keller verschafften. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

