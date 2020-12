Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Spielhalle ein

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei zum Einbruch in eine gegenwärtig geschlossene Spielothek in die Detmolder Straße Nähe Weserstraße gerufen.

Dort hatten sich nach ersten Erkenntnissen Unbekannte gegen 3.55 Uhr gewaltsam Zugang zu der sich im Erdgeschoss befindlichen Spielhalle verschafft. Der Versuch eine Kasse aufzuhebeln scheiterte. Die Spielautomaten blieben unversehrt. Anschließend verließen die Täter das Gebäude offenbar auf dem Einstiegsweg. Ob andere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den Unbekannten bitte an die Polizei unter (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell