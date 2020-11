Polizei Paderborn

POL-PB: Fritteuse fängt Feuer

Bad Wünnenberg-HaarenBad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) In einem Imbiss an der Paderborner Straße ist am Donnerstagabend ein Feuer aufgebrochen.

Gegen 19.50 Uhr war eine Angestellte (57) allein im Imbiss als plötzlich das Fett in einer Fritteuse Feuer fing. Die Frau versuchte den Brand mit Tüchern zu bekämpfen, musste aber das Holzgebäude aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers verlassen. Während die Feuerwehr anrückte trieben die Besitzer einer angrenzenden Scheune vorsichtshalber ihre Schafe aus dem Gefahrenbereich. Die Angestellte wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Salzkotten gebracht. Der Imbiss wurde stark beschädigt. Eine Schadenhöhe ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell