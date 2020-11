Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Rot gefahren - Drei Verletzte

Paderborn

(mb) Auf der Kreuzung Salzkottener Straße/Frankfurter Weg/Heinz-Nixdorf-Ring/Bahnhofstraße sind am Donnerstagabend drei Autoinsassen teils schwer verletzt worden.

Eine 28-jährige Seat-Ibiza-Fahrerin fuhr gegen 19.50 Uhr auf der Salzkottener Straße (B1) nach Paderborn. An der Kreuzung Frankfurter Weg/Heinz-Nixdorf-Ring/Bahnhofstraße hielt sie zunächst an und bog dann bei Rot auf den Heinz-Nixdorf-Ring ab. Dabei kollidierte der Seat mit einem entgegenkommenden Mercedes A-Klasse, mit dem ein 66-jähriger Fahrer auf der Bahnhofstraße stadtauswärts fuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Salzkotten überquerte. Zudem prallte der Seat gegen einen hinter dem Mercedes fahrenden VW Golf einer 55-jährigen Frau. Durch den Anstoß kam der Golf von der Straße ab stieß gegen einen Ampelmast und blieb auf der Mittelinsel der Salzkottener Straße stehen. An den Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Die Seat-Fahrerin und der Mercedesfahrer erlitten schwere Verletzungen. Im Golf erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Kreuzung war bis 22.00 Uhr teilweise gesperrt.

