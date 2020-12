Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in der Brucknerstraße beschäftigt Polizei

LübbeckeLübbecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Privathaus ist es am Donnerstagabend in der Brucknerstraße gekommen.

Dabei nutzten die Kriminellen eine kurze Abwesenheit der Bewohner in der Zeit von 20 Uhr und 21.25 Uhr und drangen gewaltsam über eine Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell