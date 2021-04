Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 17.04.2021, 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr, wurde an einem in der Schloßstraße in Pirmasens abgestellten BMW 3er der vordere linke Kotflügel beschädigt. Aufgrund des Schadensbilds wird davon ausgegangen, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde und der Fahrer sich vom Unfallort entfernt hat, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell