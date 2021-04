Polizei Paderborn

POL-PB: Kripo findet Marihuana-Plantage bei Hausdurchsuchung

Bild-Infos

Download

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mb) Bei einer Hausdurchsuchung an der Gogrevenstraße hat die Polizei am Dienstag eine illegale Cannabisplantage entdeckt und sichergestellt. Gegen den mutmaßlichen Betreiber wird jetzt wegen des Verdachts auf Drogenhandel mit Marihuana ermittelt.

Anfang März gingen im Paderborner Drogen-Kommissariat Hinweise auf den professionellen Anbau von Cannabisplanzen im Keller eines Mietshauses ein. Mit den ersten Ermittlungsergebnissen beantragte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Räumlichkeiten des Tatverdächtigen (32). Den gerichtlich erlassenen Beschluss vollstreckte die Kripo am Dienstagvormittag. In zwei Kellerräumen entdeckten die Polizisten Cannabispflanzen. In einer mit entsprechender Technik ausgestatteten "Growbox" wurden Cannabissetzlinge gezüchtet. Teils erntereife Cannabispflanzen standen in einem mit Wachstumslampen, Filtern und Belüftung eingerichteten Raum. Die Polizisten stellten 25 Pflanzen inklusive des zugehörigen Equipments sowie mehrere mit Cannabisblüten gefüllte Einmachgläser sicher. Dabei handelte es sich vermutlich um einen Teil der letzten Ernte mit einem Netto-Gewicht von 145 Gramm. Pro Pflanze und Ernte können 20 bis 40 Gramm Marihuana gewonnen werden und es ist deswegen von einer nicht "geringen" Menge der Droge auszugehen. Gegen den Mieter der Kellerräume läuft jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell