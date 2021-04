Polizei Paderborn

POL-PB: 85-Jähriger Radfahrer schwer gestürzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf dem Radweg am Almerfeld hat sich ein Radfahrer am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen.

Der 85-Jährige radelte gegen 17.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg von der Straße Im Klee zur Straße Am Almerfeld. Er fuhr durch die Unterführung der Salzkottener Straße und stürzte an der Steigung ohne Fremdeinwirkung auf dem nassen Weg. Der Senior zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell