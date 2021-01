Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Glandorf (ots)

Gegen 14:25 Uhr kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Alten Kirchweg im Ortsteil Schwege. Ein 67-jähriger Mann aus Lengerich befuhr mit seinem VW Golf die Straße in Richtung Ortsmitte. Gleichzeitig fuhr ihm ein 76-jähriger Mann aus Glandorf entgegen. Der 76-Jährige fuhr aus seiner Sicht am linken Fahrbahnrand. Als sich Pkw und Fahrradfahrer annäherten, beabsichtigte der Pkw nach links und der Radfahrer gleichzeitig nach rechts auszuweichen. Beide wichen also in dieselbe Richtung aus und stießen in der Folge zusammen. Der Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst, stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Neben einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der Patient wurde letztlich aber bodengebunden in ein Krankenhaus transportiert. Am Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

