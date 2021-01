Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag ereignete sich in der Mercatorstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter stieß zwischen 12.15 und 14.45 Uhr gegen einen schwarzen Seat Leon, der in Höhe der Hausnummer 10 am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Wer Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell