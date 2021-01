Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - SUV angefahren und beschädigt - Lkw-Fahrer flüchtet

Hilter (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Donnerstag, gegen 11.50 Uhr, mit einer Sattelzugmaschine (mit weißem Auflieger) die Bielefelder Straße vom Kreisverkehr in Richtung Dissen. Als er sich zwischen dem Heggenweg und der Oststraße befand, touchierte er einen schwarzen Kia Sportage, der auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten die Verkehrsunfallflucht und informierten die Polizei. Die Ermittler der Dissener Polizei bitten weitere Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich zu melden. Telefon 05421/921390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell