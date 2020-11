Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2020 für Salzgitter.

SalzgitterSalzgitter (ots)

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Hallendorf, Maangarten, 30.10.2020, 12:00 Uhr-10.11.2020, 14:00 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in ein Wohnhaus und erbeuteten aus dem Inneren ein elektronisches Gerät. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Fahrer eines Pkw stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Bad, Hinter dem Salze, 11.11.2020, 01.00 Uhr.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Anhaltspunkte deuteten auf den Konsum von Alkohol hin. Ein daraufhin veranlasster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten veranlassten bei dem Mann eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

