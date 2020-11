Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 11. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Samstag, 07.11.2020, gegen 16:35 Uhr

Ein bis dahin unbekannter Autofahrer soll am Samstag, 07.11.2020, gegen 16:35 Uhr, beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Wolfenbüttel gegen einen geparkt abgestellten Motorroller gestoßen sein. Der Roller sei hierbei umgefallen. Anschließend habe der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Hinweise von zwei bislang unbekannten Zeuginnen konnte der mutmaßliche Verursacher ermittelt werden. Diese unbekannten Zeuginnen werden gebeten sich mit der Polizei Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen. Telefon: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

