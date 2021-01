Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Opel Corsa beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

An der Bremer Straße, zwischen der Borsigstraße und der Schützenstraße, beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag einen auf einem Parkstreifen abgestellten Opel Corsa und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige streifte den grauen Kleinwagen vermutlich beim Vorbeifahren in der Zeit von 08.30 bis 15.45 Uhr und verursachte an der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Wer Hinweise zur der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

