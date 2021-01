Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nächtlicher Fahrzeugbrand

Osnabrück (ots)

Gegen 03:20 Uhr wurden am Freitagmorgen Anwohner der Straße "Am Heger Holz" von einem Knall geweckt. Bei einem Blick aus dem Fenster stand auch schnell die Ursache fest, auf einer Baustelle brannte ein Bagger. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Motorraumbrand schnell unter Kontrolle bringen, Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Spurenlage deutet auf einen technischen Defekt hin. Der entstandene Schaden an dem Bagger wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell