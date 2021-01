Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Melle/Hiddenhausen/Bayern: Polizei ermittelt gegen Computerbetrüger

Osnabrück (ots)

Im Dezember vergangenen Jahres erstattete eine Frau bei der Osnabrücker Polizei eine Strafanzeige, da Unbekannte ihr PAYBACK-Konto ausgespäht und das vorhandene Guthaben eingelöst hatten. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen fanden Beamte des Zentralen Kriminaldienstes heraus, dass die Bonuspunkte der Frau in einem Osnabrücker Supermarkt umgetauscht worden waren. Zudem erlangten die Fahnder auch schon erste Hinweise auf mögliche Täter. Mit zunehmender Ermittlungsdauer gerieten vier Personen immer mehr in den Fokus der Ermittler. Diese Tatverdächtigen hatten offensichtlich mehrere hundert gleichgelagerte Delikte begangen und sich dabei der Anonymität des sogenannten Darknetzes bedient. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu Durchsuchungsbeschlüssen für die Wohnungen eines 15-Jährigen aus Melle, eines 25 und 26 Jahre alten Pärchens aus Hiddenhausen (NRW) sowie für die Wohnung einer 40-jährigen Frau aus Bayern. Heute Morgen war es dann soweit und die Beschlüsse des Amtsgerichtes wurden zeitgleich in den drei Bundesländern umgesetzt. Dabei wurden zahlreiche Beweismittel aufgefunden, die den Verdacht auf einen gewerbs-und bandenmäßigen Computerbetrug durch die vier Personen erhärteten. Die Ermittlungen der Osnabrücker Polizei dauern an, der bislang angenommene Schaden liegt zwischen 25.000 und 50.000 Euro.

