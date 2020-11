Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Pannenfahrzeug gerutscht

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Mutmaßlich aufgrund von Glätte ist es am Donnerstagmorgen (26.11.2020) auf der Bundesstraße 14 im Bereich des Viereichenhautunnels zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Beteiligte Verletzungen erlitten haben. Ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 05.40 Uhr auf der Bundesstraße 14 in Richtung Viereichenhautunnel unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von Glatteis ins Schleudern geriet und auf dem linken Fahrstreifen vor dem Tunnelportal zum Stehen kam. Ein 59-Jähriger bemerkte den Vorfall, hielt an und half dem 35-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Ein 31 Jahre alter Smart-Fahrer näherte sich dem Pannenfahrzeug. Als er dieses bemerkte, bremste er zwar, rutschte allerdings, mutmaßlich aufgrund der Glätte, gegen den Ford. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-Jährige, der in diesem Moment aus seinem Auto ausstieg, von seinem eigenen Fahrzeug gegen die Leitplanke gedrückt. Der 59-Jährige, der bereits hinter der Leitplanke stand, machte einen Schritt nach hinten und kam dabei zu Fall. Der Ford sowie der Smart prallten im weiteren Verlauf gegen die rechte Tunnelwand. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten 59-Jährigen vor Ort, den 35 Jahre alten Ford-Fahrer brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Smart-Fahrer blieb offenbar unverletzt. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Bundesstraße in stadteinwärtiger Richtung für mehrere Stunden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro.

