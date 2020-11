Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag (22.11.2020) und Mittwoch (25.11.2020) an der Düsseldorfer Straße ein E-Bike aus einer Garage gestohlen und sind an der James-F.-Byrnes-Straße bei einem weiteren Versuch gescheitert. Die Täter erbeuteten zwischen Sonntag, 10.00 Uhr und Dienstag, 14.15 Uhr ein Pedelec im Wert von mehreren Tausend Euro, das in einer Tiefgarage an der Düsseldorfer Straße abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers Specialized in den Farben blau und schwarz. Zwischen Montag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 12.30 Uhr betraten die Täter ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der James-F.-Byrnes-Straße, nachdem sie die Tür gewaltsam aufgebogen hatten. Ihnen gelang es jedoch nicht, die Tür weit genug zu öffnen, um das dort abgestellte E-Bike ebenfalls zu stehlen. An der Tür zum Kellerabteil sowie am Fahrrad selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt im Fall Düsseldorfer Straße das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 und im Fall James-F.-Byrnes-Straße das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

