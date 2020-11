Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Ein 52 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwochabend (25.11.2020) bei einem Unfall mit einem 26 Jahre alten Autofahrer an der Kreuzung Hackstraße und Ostendstraße schwer verletzt worden. Der 52-Jährige überquerte die Kreuzung offenbar gegen 23.00 Uhr in Richtung Ostendstraße. Gleichzeitig fuhr der 26-Jährige aus der Ulmer Straße kommend in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich erfasste der schwarze Honda Civic den Mann. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

