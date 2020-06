Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter zerstört Schul-Briefkasten

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat gestern, 9. Juni 2020, gegen 8.15 Uhr den Briefkasten einer Grundschule an der Turfstraße in Horst gesprengt. Vermutlich wurde dabei ein "Böller" benutzt. Auch die Hauswand der Schule wurde durch die Tat beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu einem Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 0209/ 365 -8112 unter oder an die Kriminalwache unter -8240.

