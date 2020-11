Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerverletzter nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-DegerlochStuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Löffel-/ Epplestraße ist ein 45 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch (25.11.2020) schwer verletzt worden. Der 45-Jährige fuhr gegen 19.00 Uhr mit seinem Fiat auf der linken Fahrspur der Löffelstraße in Richtung Degerloch. Im Kreuzungsbereich der Löffel- und Epplestraße stieß er mit dem 30-jährigen Fahrer eines Hyundai zusammen, der aus der Epplestraße kommend nach links in die Löffelstraße einbog. Aufgrund des Zusammenstoßes drehte sich der Hyundai um seine eigene Achse, der Fiat kam erst rund 50 Meter weiter zum Stehen. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr entfernten in der Folge das Dach des Fiats und retteten den schwer verletzten Fahrer aus seinem Auto. Rettungssanitäter brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Hyundai-Fahrer blieb offenbar unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb es bis gegen 20.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kam. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.

