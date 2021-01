Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Illegal Altreifen auf Ackerfläche entsorgt - Zeugen gesucht

Bippen (ots)

An einer Ackerfläche im Bereich der Kreuzung "Zur Brockenkuhle"/Brockwiesenweg, stellten Zeugen wiederholt illegale Müllentsorgungen fest. An einem dortigen Silo legten der oder die Täter in der Zeit vom 23.12.2020 bis zum 21.01.2021 insgesamt etwa 100 Altreifen ab. Dabei handelt es sich um Pkw-, Lkw- und Anhängerreifen, zum Teil mit Felgen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die im Zusammenhang mit den Müllentsorgungen stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/961480.

