Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Gartenschuppen brannte

Melle (ots)

Gegen 18:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend in den Altenmeller Ring gerufen. Auf einem Privatgrundstück stand ein Brennholzschuppen in Flammen. Durch die Feuerwehren Altenmelle, Bakum und Melle-Mitte konnte das angrenzende Wohnhaus vor dem Feuer geschützt und der Schuppen abgelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell