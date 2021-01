Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Fassade an Bildungseinrichtung beschädigt

Belm (ots)

Die Kreismusikschule am Gustav-Meyer-Weg geriet in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, ins Visier unbekannter Täter. Diese beschädigten im Bereich des Haupteinganges die Fassade und versuchten anschließend vergeblich den Putz in Brand zu setzen. Die Polizei in Belm bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05406/898630 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell