POL-GT: Drei Pkw-Aufbrüche in Gütersloher Innenstadt - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag auf Samstag (27.11., 19.00 Uhr - 28.11., 06.15 Uhr) an bisher drei bekannt gewordenen Tatorten in der Gütersloher Innenstadt Pkw auf.

Bei den drei Fahrzeugen an den Tatorten Schulstraße, Gütsmerstraße und Dr.-Kranefuß-Straße wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen. In einem Fall konnten die Täter eine Tasche mit Dokumenten und Bargeld entwenden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

