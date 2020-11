Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus - Zwei Täter flüchtig

GüterslohGütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Zwei bislang unbekannte Täter haben sich am Freitagabend (27.11., 20.15 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Fürst-Bentheim-Straße verschafft.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die zwei Verdächtigen, als diese zügig das Grundstück eines Nachbarhauses verließen. Die beiden Männer stiegen in einen dunklen Pkw. Vermutlich Fiat Punto. Anschließend fuhren die Unbekannten Richtung Fontainestraße davon.

Die verständigten Polizeikräfte stellten am Wohnhaus ein aufgehebeltes Fenster fest. Im Inneren wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Zum Diebesgut können derzeitig noch keine Angaben gemacht werden.

Die beiden Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Ein Mann war ca. 1,85 Meter groß, der zweite war ca. 1,80 Meter groß. Beide Männer waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Mützen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug und den männlichen Personen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

