POL-GT: Verabschiedung und Begrüßung beim Bezirksdienst Herzebrock-Clarholz - POKin Tanja Lindahl folgt auf PHK Bernd Schäfer

Herzebrock-Clarholz (MS) - Veränderung beim Bezirksdienst in Herzebrock-Clarholz. Polizeihauptkommissar Bernd Schäfer übergibt zum 01. Dezember an Polizeioberkommissarin Tanja Lindahl. Nach über 42 Jahren im Dienst der Polizei NRW geht PHK Schäfer in den Ruhestand.

Landrat Sven-Georg Adenauer verabschiedete sich am Freitag (27.11.) unter Berücksichtigung der Coronaschutzverordnung herzlich von Polizeihauptkommissar Bernd Schäfer und sprach ihm seinen Dank und seine Anerkennung für die Leistungen in den vielen Dienstjahren aus. PHK Schäfer, der am 03.04.1978 in die Polizei NRW eintrat, kam im April 1985 in die Kreispolizeibehörde Gütersloh und war bis April 2004 überwiegend im Wach- und Wechseldienst tätig, bevor er die Stelle beim Bezirksdienst in Herzebrock-Clarholz übernahm. Dieses Amt übte er mit einer kurzen Unterbrechung im Innendienst der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück (09/2018 - 01/2019) bis zu seinem Ruhestand aus Überzeugung und mit Freude aus.

Polizeidirektor Dirk Zeller verabschiedete sich auch im Namen des Abteilungsleiters Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl von Polizeihauptkommissar Bernd Schäfer. Bürgermeister Marco Diethelm schloss sich den guten Wünschen an.

Das neue Gesicht an der Seite des zweiten Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Michael Verhalen ist Polizeioberkommissarin Tanja Lindahl. Die Rheda-Wiedenbrückerin, die am 01. Oktober 1993 in die Polizei NRW eintrat, bringt viel Erfahrung aus dem Wachdienst und der Kriminalitätsbekämpfung mit. Nach eineinhalb Jahren im Streifendienst des Polizeipräsidiums Köln kam sie im November 1997 in die Kreispolizeibehörde Gütersloh, in den Wachdienst der Polizeiwache Gütersloh. Im April 2004 dann der Wechsel in die Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück, wo sie als zivile Ermittlerin und im Wach- und Wechseldienst tätig war. Am 01. Dezember wird sie ihren Dienst als Bezirksdienstbeamtin in Herzebrock-Clarholz beginnen. Polizeioberkommissarin Tanja Lindahl freut sich auf die neue Aufgabe und den in Zukunft noch intensiveren Bürgerkontakt.

Landrat Sven-Georg Adenauer und Polizeidirektor Dirk Zeller begrüßten POKin Lindahl herzlich als gebührende Nachfolgerin von PHK Schäfer und wünschten ihr alles Gute für das neue Amt.

Polizeioberkommissarin Tanja Lindahl und Polizeihauptkommissar Michael Verhalen sind unter der Telefonnummer 05245 844916 zu erreichen. Den Bezirksdienstposten finden Sie Am Rathaus 1 in 33442 Herzebrock-Clarholz. v.l.n.r.: Landrat Sven-Georg Adenauer, Bürgermeister Marco Diethelm, PHK Bernd Schäfer, POKin Tanja Lindahl

