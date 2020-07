Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall unter Drogeneinwirkung

Bad Pyrmont (ots)

Am 23.07.2020, gegen 20:35 Uhr, wurde der Polizei durch Zeugen ein Verkehrsunfall auf der Löwenser Straße in Bad Pyrmont gemeldet. Ein Pkw habe etliche Meter Zaun zusammengeschoben und sei vor einen Baum gefahren. Obwohl der Pkw augenscheinlich nicht mehr fahrbereit sei, wolle der Fahrer keine Polizei vor Ort haben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein Pkw VW-Golf bei bestem Wetter auf der nahezu geraden Löwenser Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Nach Überfahren des Gehweges hatte er auf einer Strecke von knapp 18 Metern mehrere Zaunelemente überfahren und war schließlich gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum geprallt. Hierbei war die Vorderachse augenscheinlich gebrochen, denn ein Vorderrad stand quer. Der Fahrzeugführer, ein 31jähriger Mann aus Bad Münder, gab an, er habe aus Löwensen heraus (zulässige Höchstgeschwindigkeit 30km/h) in der 50er Zone auf ca. 35 km/h beschleunigt. Plötzlich habe der Pkw nach links gezogen und sei trotz seiner Bremsversuche über den Zaun gegen den Baum gefahren. Einen Führerschein habe er schon seit rund 12 Jahren nicht mehr, dafür aber vor ein paar Tagen noch Drogen konsumiert. Ein durchgeführter Drogentest verlief wie erwartet positiv auf mehrere Parameter. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Procedere kannte der Bad Münderaner, denn er war zwei Tage vorher mit dem Pkw schon in Hameln von der Polizei erwischt worden. Auch dort hatten Drogentests eine Beeinflussung angezeigt. An dem 20 Jahre alten Golf, der einem anderen Mann aus Bad Münder gehört, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fremdschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Eine technische Untersuchung des Pkw wird voraussichtlich nicht erfolgen, da die Unfallschilderung des Mannes als absolut unglaubwürdig eingeschätzt wird.

