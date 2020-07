Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbrecher gefasst - Hinweis von aufmerksamer Bürgerin führt zu Festnahme

Hameln (ots)

Dem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin ist es zu verdanken, dass die Hamelner Polizei am 23.07.2020 zwei Einbrecher festnehmen konnte.

Die Hamelnerin erwachte aufgrund eines akustischen Alarms, welcher bei der Fa. Penny in der Kerschensteinerstraße gegen 00:00 Uhr ausgelöst wurde. Anschließend beobachtete sie zwei männliche Personen, welche sich in unmittelbarer Nähe zum Einkaufsmarkt aufhielten. Diese seien nach Erlöschen des Alarms in das Geschäft gegangen.

Währenddessen hatte die Zeugin der Polizei eine genaue Beschreibung der Personen mitgeteilt.

Durch die detaillierte Beschreibung konnten die Personen in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen werden. Dabei handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen sowie einen 19-jährigen Heranwachsenden. Kurz vor der Festnahme versuchten die beiden noch, das erlangte Diebesgut (Zigaretten und Alkohol), welches sie in einem Stoffbeutel verstaut hatten, wegzuschwerfen.

An dem Einkaufsmarkt war die Notausgangstür aufgebrochen worden, wodurch die darin befindliche Glasscheibe beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt.

