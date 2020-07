Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Erneute Müllentsorgung im Bereich der Rühler Schweiz

Rühler Schweiz (ots)

Im Bereich der Kreisstraße 35 zwischen Lüdgenade und Reileifzen stellten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Stadtoldendorf vergangene Woche fest, dass dort erneut insgesamt 11 Müllsäcke mit Kleintierstreu abgelegt worden waren. Bereits im Januar wurden dort diverse Müllsäcke mit Stroh aufgefunden. Beide Fälle weisen aufgrund Beschaffenheit und Menge auf eine Kleintierhaltung oder gar -zucht hin. Aber auch an der Schutzhütte der Rühler Schweiz, Kreisstraße 33, kommt es immer wieder zu illegalen Müllentsorgungen. Auch hier wurden im Verlauf der letzten Woche wieder fünf Säcke mit entsorgtem Hausmüll aufgefunden. Die Polizei erhofft sich in beiden Fällen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet sich bei der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 zu melden.

