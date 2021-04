Polizei Paderborn

POL-PB: Exhibitionist zeigt sich am Lippesee

Paderborn-Sande (ots)

(mb) Am Mittwochnachmittag (21.04.2021) hat sich ein bislang unbekannter Mann am Lippesee vor einer Frau entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 40-jährige Frau war gegen 16.55 Uhr am Gut Lippesee mit ihrem Hund auf dem Rundwanderweg unterwegs. Sie bemerkte einen Mann, der in einem Gebüsch zunächst mit dem Rücken zu ihr stand. Das Opfer nahm an, dass diese Person urinieren würde. Der Mann drehte sich dann zu ihr um, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frau schrie den Mann sofort laut an. Dieser zog die Hose hoch, ging zunächst langsam und rannte dann unter weiterem Schreien des Opfers in Richtung Parkplatz am Gut Lippesee.

Der Exhibitionist sah europäisch aus und hatte eine normale Figur. Er soll 20 bis 25 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß sein. Bekleidet war der Unbekannte mit einer weißen, kurzen Hose (Jogginghose), einem weißen T-Shirt und einem schwarzen Basecap sowie dunklen Schuhen. Er hatte vermutlich kurze Haare, da diese nicht unter der Mütze herausragten.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251/3060.

