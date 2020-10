Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Sachbeschädigungen - Mutiger Busfahrer hilft älterer Dame

Koblenz (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten PKW

In der Hohenzollernstraße wurde gestern im Verlauf des frühen Morgens an einem dort geparkten Mitsubishi der Lack von Motorhaube und Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Im Heiligenweg wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an zwei Mercedes-PKW die Sterne abgebrochen und entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1.

Mutiger KOVEB-Busfahrer schützt ältere Dame

Die Bitte einer älteren Dame an einen 37-jährigen Mann, im Bus doch eine Maske aufzusetzen, ist an einer Bushaltestelle in der Trierer Str. beinahe eskaliert, wenn nicht ein mutiger KOVEB-Busfahrer eingegriffen hätte.

Der Busfahrer hatte beim Anfahren an die Haltestelle gesehen, dass sich der 37-Jährige vor der älteren Dame "aufbaute" und sie offenbar verbal bedrohte. Außerdem habe er der Frau den Gehstock abgenommen.

Der Busfahrer stieg aus und ging verbal dazwischen. Der Aggressor ließ daraufhin von der Dame ab und konnte noch vor Ort von einer Streife der Polizeiinspektion 2 angetroffen werden.

Zu allem Überfluss beleidigte er die eingesetzten Polizisten auf das Übelste, kündigte seinen Suizid an, begann dann auch noch damit , die Be-amten zu bedrohen und wollte sie angreifen. Er wurde von den Einsatzkräften mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und musste gefesselt werden. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich dann bei dem Mann so viele psychische Auffälligkeiten, dass das Ordnungsamt der Stadt Koblenz hinzugerufen werden musste. Der polizeibekannte 37-jährige Mann wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Trotzdem erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung.

