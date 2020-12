Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Eskalation nach Familienstreit - Fußgänger von Auto angefahren ++

RotenburgRotenburg (ots)

Eskalation nach Familienstreit - Fußgänger von Auto angefahren

Zeven. Am Donnerstagvormittag ist ein Streit zwischen zwei serbisch-stämmigen Familien in der Molkereistraße eskaliert. Gegen 10.45 Uhr erhielt die Zevener Polizei die Mitteilung, dass dort zwei Personen von einem Auto auf dem Gehweg angefahren worden seien. Am Einsatzort traf die Polizei auf zwei schwerverletzte Fußgänger. Beide wurden bereits von Rettungskräften versorgt. Es handelte sich um einen 47-jährigen Mann und eine 38-jährige Frau - ein Ehepaar aus Selsingen. Beide wurden später im Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Einsatzort trafen die Beamten auf zwei offensichtlich tatbeteiligte Männer. Nach Aussagen von Zeugen und ersten Ermittlungen ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass einer von ihnen - ein 32-jähriges Zevener - das Ehepaar mit seinem Wagen bewusst angefahren habe. Nach der ersten Kollision habe er seinen Wagen noch einmal zurückgesetzt und sei erneut gegen die Verletzten gefahren. Der Mann und ein, in seinem Wagen nachfolgender 35-jähriger Verwandter, seien aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und hätten die am Boden liegenden Verletzten mit Füßen getreten. Passanten kamen dem Paar zu Hilfe und verständigten die Polizei. Zevener Beamte nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Der 32-jährige Haupttäter befindet sich im Polizeigewahrsam. Er soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 35-jährige Mittäter wurde am Nachmittag auf freien Fuß gesetzt. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar, dürften aber im Zusammenhang eines Familienstreits stehen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell