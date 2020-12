Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verteilerkasten von Baustelle gestohlen ++ Einbrecher beim Pizza-Lieferservice ++ Katalysator ausgebaut ++ E-Scooter war nicht versichert ++

RotenburgRotenburg (ots)

Verteilerkasten von Baustelle gestohlen

Sottrum. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte an der Alten Dorfstraße einen Verteilerkasten für Starkstrom gestohlen. Er stand auf einer umzäunten Baustelle. Die Polizei geht von einem Schaden von 1.500 Euro aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83646-0.

Einbrecher beim Pizza-Lieferservice

Zeven. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in das Gebäude eines Pizza-Lieferdienstes am Nord-West-Ring eingebrochen. Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen sie in das Büro ein. Im Geschäft brachen sie eine Kasse auf, fanden dort aber kein Bargeld. Ohne Beute machten sich die Täter aus dem Staub.

Katalysator ausgebaut

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter vom Hinterhof einer Kfz-Werkstatt an der Zevener Straße ein Fahrzeugteil gestohlen. Aus einem Mercedes Sprinter bauten die Unbekannten den Katalysator aus. Dabei entstand ein Schaden von über eintausend Euro.

E-Scooter war nicht versichert

Rotenburg. Mit einem E-Scooter ist ein 13-jähriger Junge am Mittwochnachmittag durch den Buchenweg gebraust. Die Polizei hielt ihn an und stellte fest, dass er erst 13 Jahre alt war. Das Fun-Gerät darf aber erst von Personen ab 14 Jahren gefahren werden und muss zudem pflichtversichert sein. Das war hier auch nicht der Fall. Die Polizei leitete gegen die Eltern ein Strafverfahren ein.

27-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Elsdorf/A1. Am Dienstagnachmittag hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen die Fahrt eines 27-jährigen Mannes auf der Hansalinie in Richtung Bremen gestoppt. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Hatzte erkannten die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Demnach hatte er vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Junger Biker bei Unfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 131 ist ein 17-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmorgen verletzt worden. Der junge Mann war kurz nach 6 Uhr früh von Jeersdorf in Richtung Hetzwege unterwegs. Am Kreisverkehr kollidierte er vermutlich aus Unachtsamkeit mit einer Verkehrsinsel. Bei dem Sturz zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Den Schaden an seiner Maschine und an einem Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

54-jährige Bremerin bei Unfall verletzt

Bevern. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Bremen ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hesedorfer Straße verletzt worden. Die Frau war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Wagen im Anschluss an eine Rechtskurve ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Mit leichten Verletzungen wurde die Bremerin in die OsteMed Klinik gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell