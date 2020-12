POL-ROW: ++ Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Hansalinie A1 ++ Autofahrerin übersieht Traktor ++ Schafe gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Hansalinie A1 ++ Autofahrerin übersieht Traktor ++ Schafe gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Hansalinie A1

Heidenau/A1. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg sind am Montagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 50-jähriger Autofahrer kurz nach 11 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Heidenau mit seinem Hyundai vom rechten direkt auf den linken der drei Fahrtstreifen wechseln wollen. Dabei übersah er vermutlich den von hinten herannahenden Mercedes eines 48-jährigen Hamburgers. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge schleuderte der Mercedes nach rechts und wurde über eine Schutzplanke in den Seitenraum katapultiert. Dort prallte er an einem Hang ab und blieb in einem Graben liegen. Der Fahrer des Mercedes und seine 42-jährige Beifahrerin wurden im Auto eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Autobahnpolizei Sittensen beziffert den Schaden auf knapp zwanzigtausend Euro. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Autobahn gesperrt werden.

Autofahrerin übersieht Traktor

Hönau-Lindorf. Bei einer Kollision zwischen einem Opel Meriva und einem Fendt-Traktor ist am Montagnachmittag eine 46-jährige Frau aus dem Landkreis Stade in der Lindauer Straße verletzt worden. Die Frau hatte gegen 16.45 Uhr von einem Grundstück fahren wollen und dabei vermutlich den von links kommenden Traktor eines 20-Jährigen übersehen. Obwohl der junge Mann sofort bremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Wagen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt ihn auf siebentausend Euro.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Sick. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin hatte gegen 7.30 Uhr mit ihrem BMW von der Bundesstraße nach links in Richtung Gyhum/Elsdorf abbiegen wollen. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs musste sie warten. Ein 34-jähriger Fahrer eines Sattelzuges erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei erlitten die Fahrerin und ihr 3-jähriger Sohn leichte Verletzungen Den Sachschaden beziffert die Polizei auf knapp zehntausend Euro.

Schafe gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte drei Schafe aus einer Herde von einer Weide an der Feldstraße gestohlen. Dazu warfen sie den Weidezaun an einer Stelle um. Die Polizei geht davon aus, dass die Tiere abtransportiert wurden. Deshalb hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung. Meldungen bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Einbruch in Milchtankstelle

Tarmstedt. In der Nacht zum vergangenen Sonntag sind zwei noch unbekannte Täter in eine Milchtankstelle an der Hepstedter Straße eingedrungen. Dort versuchten sie eine Geldkassette, die auf einem Verkaufsregal befestigt war, aufzuhebeln. Dann nahmen die Unbekannten auch eine Überwachungskamera mit. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang mit ähnlichen Vorfällen der letzten Wochen.

Katalysatoren aus Transportern ausgebaut

Rotenburg. Katalysatoren von drei Renault-Transportern haben unbekannte Täter Ende letzter Woche vom Parkplatz einer Verkaufsfahrzeuge-Firma an der Industriestraße gestohlen. Vermutlich in der Nacht zum Freitag bauten sie die Fahrzeugteile fachmännisch aus und nahmen sie mit. Die Polizei geht von einem Schaden von dreitausend Euro aus. Zeugen, die in dieser Nacht auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Falsche Polizeibeamte haben bei Senioren keine Chance

Scheeßel. Am Montag haben sich falsche Polizeibeamte bei zwei Scheeßeler Bürgern gemeldet. Am Nachmittag läutete das Telefon bei einem 80-jährigen Mann, am Abend dann bei einer 85-jährigen Frau. Die Anrufer versuchten die beiden Senioren mit dem Hinweis auf einen angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft zu überlisten. Das gelang den Betrügern nicht. Die beiden Angerufenen beendeten die Gespräche schnell.

34-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Montagvormittag einen 37-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts einer Drogenfahrt aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 11 Uhr in der Industriestraße. Bei der Kontrolle erkannten sie bei dem Mann Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest zeigte, dass der Fahrer Rückstände von Cannabis in seinem Körper hatte. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

