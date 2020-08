Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Waren Trickbetrüger in Uedesheim unterwegs? - Polizei sucht Geschädigte

Neuss-Uedesheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge machte am Montag (17.08.) verdächtige Beobachtungen im Ortsteil Uedesheim und meldete den Vorfall der Polizei. Dem Anwohner fielen zwei Männer in hellen Handwerkeranzügen an der Rheinfährstraße auf. Das Duo verhielt sich auffallend hektisch und flüchtete zügig in unbekannte Richtung. Straftaten sind der Polizei bislang nicht bekannt geworden.

Der Melder beschreibt die beiden verdächtigen Männer wie folgt: gebräunter Teint, ungefähr 180 bis 185 Zentimeter groß, kräftige und sportliche Statur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich bei den Unbekannten um Trickbetrüger handelt.

Daher wendet sich die Polizei nun an die Uedesheimer und fragt: Haben die oben beschriebenen Männer am Montagvormittag (17.08.) möglicherweise bei Ihnen geklingelt und durch den Vorwand um nach Anschlüssen, Rohren oder Zählerständen zu sehen, Zutritt zu Ihrer Wohnung erlangen können?

Der Polizei sind verschiedene Betrugsmaschen bekannt. Die meisten Tricks sind ausgeklügelt: Einer der falschen Handwerker lenkt das Opfer gekonnt ab, während der Komplize die Räumlichkeiten nach Wertsachen und Bargeld durchsucht.

Die Polizei bittet Geschädigte oder Personen, die weitere Hinweise auf das beschriebene Duo geben können, sich unter der 02131 300-0 (Kriminalkommissariat 14) zu melden.

Vorsicht vor Betrügern! Über die umfangreichen Maschen der Kriminellen informiert Sie die Polizei im Rhein-Kreis Neuss auf der folgenden Website: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

