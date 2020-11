Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Hofladen - Polizei schnappt drei Tatverdächtige ++ Belgischer Führerschein war eine Fälschung ++ Unbekannte beschädigen Weihnachtsschmuck ++

RotenburgRotenburg (ots)

Einbruch in Hofladen - Polizei schnappt drei Tatverdächtige

Zeven. Die Rotenburger Polizei hat am späten Sonntagabend drei junge Leute geschnappt, die im Verdacht stehen, in einen landwirtschaftlichen Verkaufsstand an der Eichenstraße in Oldendorf eingebrochen zu sein. Gegen 22.30 Uhr bemerkten die Eigentümer des kleinen Ladens, dass sich zwei Männer an der Tür des Standes zu schaffen machten. Nachdem die Unbekannten in den Laden eingedrungen waren, begaben sich die geschädigten Eheleute mit ihrem Hund zu ihrem Hofladen. Das Tier begann zu bellen und die Eindringlinge sprangen in einen blauen Dacia und brausten davon. Die alarmierte Zevener Polizei leitete anhand der Beschreibung des Fluchtfahrzeugs sofort eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein. Gegen 23 Uhr konnte eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei das gesuchte Fahrzeug auf dem Parkplatz des Autohofs in Bockel ausfindig machen. An dem Wagen trafen die Beamten auf zwei 17 und 18 Jahre alte Männer und eine 19-jährige Frau. Alle drei stritten ab, etwas mit der Tat in Oldendorf zu tun zu haben. Man sei zwar am Abend in Zeven umhergefahren, mehr wisse man jedoch nicht. In ihrem Fahrzeug fand die Polizei einbruchtypisches Werkzeug. Die weiteren Ermittlungen sollen zeigen, ob das Trio für ähnliche Taten in den zurückliegenden Wochen in Frage kommt.

Einbrecher stehlen Schmuck und Münzen

Rotenburg. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Brauerstraße eingebrochen. Dazu hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Mit Schmuck und Münzen, die sie in der Wohnung fanden, verließen sie den Tatort unerkannt.

Belgischer Führerschein war eine Fälschung

Hepstedt. Ein 43-jähriger Autofahrer hat einer Streifenbesatzung der Zevener Polizei in der Nacht zum Sonntag bei einer Verkehrskontrolle einen gefälschten, belgischen Führerschein vorgezeigt. Bei der Überprüfung des Dokuments erkannten die Beamten zunächst Fälschungsmerkmale. Die weiteren Ermittlungen zeigten, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer belgischen Fahrerlaubnis ist und auch über keine andere gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Mann muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung verantworten. Die Polizei leitete auch gegen die 26-jährige Halterin des Autos, mit dem der Mann unterwegs war, ein Strafverfahren ein. Sie hatte die Fahrt des 43-Jährige geduldet.

Unbekannte beschädigen Weihnachtsschmuck

Scheeßel. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannten Vandalen im Scheeßeler Ortskern die Weihnachtsdekoration beschädigt. In der Bahnhofstraße, der Großen Straße, der Zevener Straße und der Straße Am Meyerhof traten sie mit Füßen gegen die aufgestellten Weihnachtsbäume und den Lichterschmuck. Die Polizei traf in der Nähe auf sechs junge Leute und prüft eine Tatbeteiligung. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation in Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Ohne Patent in die Verkehrskontrolle

Visselhövede. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Sonntagabend die Fahrt eines 34-jährigen Mannes gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle in der Großen Straße zeigte sich, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nicht nur gegen ihn leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Auch die Halterin des Autos, mit dem der 34-Jährige unterwegs war, muss sich dafür verantworten. Sie hatte die Fahrt geduldet.

Junger Fahrer auf der Hansalinie unter Kokaineinfluss

Sittensen/A1. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain ist ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten waren gegen 18.30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg auf seinen Mercedes aufmerksam geworden. Im Gespräch mit dem jungen Mann auf dem Autobahn-Parkplatz Stellheide erkannten die Beamten Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte den ersten Eindruck. Der junge Fahrer räumte später den Konsum von Kokain ein. Er musste eine Blutprobe und auch die Autoschlüssel abgeben.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Hipstedt. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat in der Nacht zum Montag die Drogenfahrt eines 19-jährigen Fahranfängers gestoppt. Die Beamten hielten seinen Wagen gegen 0.45 Uhr im Postweg in Höhe des Ortsausgangs in Richtung Köhlen an. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der junge Mann vor Fahrtantritt Rauschgift konsumiert haben dürfte. Ein Urintest deutete auf die Einnahme von Amphetaminen hin. Der junge Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

