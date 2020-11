Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 43-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Einbruch in Ferienhaus ++ Rumänische Handwerker ohne Reisegewerbekarte ++ Betrügerisches Gewinnversprechen ++

RotenburgRotenburg (ots)

43-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Volkmarst. Beamte der Bremervörder Polizei haben am Donnerstagnachmittag in der Dorfstraße die Drogenfahrt eines 43-jährigen Autofahrers gestoppt. Den Polizisten war der weiße Transporter mit Hamburger Kennzeichen bereits in Bremervörde aufgefallen. In Volkmarst entschlossen sie sich einen genauen Blick auf den Fahrer zu werfen. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten, dass der Fahrer unter Rauschgifteinfluss zu stehen schien. Ein Urintest bestätigte, dass er Rückstände von THC und Amphetaminen in seinem Körper hatte. Er habe Schmertabletten zu sich genommen, erklärte der 43-Jährige das Ergebnis des Schnelltests. Um eine Blutprobe kam er aber nicht herum. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird zeigen, ob seine Erklärung der Wahrheit entspricht.

Einbruch in Ferienhaus

Visselhövede. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in zwei Wohnhäuser eingebrochen. In der Straße Hinter dem Schützenholze stiegen sie in eine Ferienhaushälfte ein. Dazu hebelten sie auf der Rückseite das Fenster zum Badezimmer auf. Ob sie bei ihrer Suche nach Beute etwas gefunden, ist noch unklar. Im Alten Postweg war eine Doppelhaushälfte das Ziel der Unbekannten. Auch hier hebelten sie ein Fenster auf, diesmal das zur Küche. Es ist hier ebenfalls nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Rumänische Handwerker ohne Reisegewerbekarte

Gnarrenburg. Beamte der Polizeistation Gnarrenburg haben am Donnerstagnachmittag Bußgeldverfahren gegen zwei reisende Handwerker eingeleitet. Die beiden rumänischen Klempner hatten in der Klosterstraße eine Dachrinnenmontage angeboten, obwohl sie nicht im Besitz einer Reisegewerbekarte waren. Auf Anweisung des Landkreises behielt die Polizei eine Kaution von fünfhundert Euro zu Sicherung des Verfahrens.

Münzautomat der Waschanlage aufgebrochen

Rotenburg. Den Münzautomaten einer Autowaschanlage in der Otto-vom-Guericke-Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag aufgebrochen. Dazu mussten sie zunächst gewaltsam in den Technikraum des Clean Parks einsteigen. Aus dem Automaten nahmen sie das Bargeld mit.

Betrügerisches Gewinnversprechen

Heeslingen. Eine unbekannte Frau hat sich am Donnerstagnachmittag mit einem betrügerischen Gewinnversprechen bei einem älteren Ehepaar aus Heeslingen gemeldet. Die Anruferin stellte ihnen eine Summe von 47.000 Euro in Aussicht. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr am nächsten Tag würde ein Notar vorbeikommen und den Gewinn auszahlen. Die 87 und 90 Jahre alten Eeheleute informierten ihren Sohn darüber. Er informierte die Polizei.

Alkoholfahrt endet auf Autobahnparkplatz

Gyhum/A1. Mit über 1,5 Promille ist ein 49-jähriger Kraftfahrer am Donnerstagabend auf der Hansalinie A1 in Richtung Bremen unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen war gegen 22 Uhr auf ihn aufmerksam geworden und hatte seine Fahrt auf dem Parkplatz "Glindbusch" gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur die Trunkenheitsfahrt fest. Die Fahrerlaubnis des Mannes war abgelaufen. Außerdem hatte er ein Handy bei sich, dass zuvor bei einem Raub erbeutet worden ist. Der 49-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.

Rollerfahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Die Zevener Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen einen 55-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 5.45 Uhr mit dem Kleinkraftrad in der Gustav-Adolf-Straße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle erkannten die Beamten bei ihm Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der 55-Jährige Opiate zu sich genommen haben. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein

Rotenburg. Ohne Führerschein und vermutlich unter dem Einfluss Cannabis und Amphetaminen ist ein 49-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung hatten den Mann gegen 14.45 Uhr in der Soltauer Straße gestoppt. Nach dem Urintest veranlassten die Beamten bei ihm eine Blutprobe. Dass ihm die Fahrerlaubnis bereits zuvor entzogen worden war, stellte sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen heraus.

