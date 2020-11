POL-ROW: ++ Tageswohnungseinbruch ++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter überlistet Senioren ++ Randalierer muss wieder in Polizeigewahrsam ++ 5-Jähriger an der Ampel von Auto angefahren ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg

Tageswohnungseinbruch

Jeddingen. Am Mittwoch sind unbekannte Täter während des Tages in ein Wohnhaus an der Bremer Straße eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das neu gebaute Haus. Die Unbekannten durchstöberten einige Zimmer und nahmen eine Handtasche mit.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter überlistet Senioren

Scheeßel. Ein 82-jähriger Mann aus Scheeßel ist am Dienstag Opfer eines falschen Microsoft-Mitarbeiters geworden. Der angebliche IT-Experte rief den Senioren im Verlauf des Tages gleich mehrere Male an und verschaffte sich durch geschickte Gesprächsführung den Fernzugriff zum Computer des Scheeßelers. Der Betrüger veranlasste zwölf Überweisungen mit einem Gesamtschaden von rund eintausend Euro.

Randalierer muss wieder in Polizeigewahrsam

Sittensen/Heeslingen. Am Mittwochabend ist die Zevener Polizei zu Privatstreitigkeit nach Sittensen in eine Wohnung an der Straße Am Markt gerufen worden. Unter den Gästen sei es zu einem Streit gekommen, der nun zu eskalieren drohe. Vor Ort trafen die Beamten auf vier Männer unterschiedlicher Nationalität. Einer unter ihnen, ein 26-jähriger Mann, war den Beamten hinlänglich bekannt. Er hatte in der Woche zuvor in einer Arztpraxis in Heeslingen randaliert und war später stark alkoholisiert in der Marktstraße vor ein Auto gesprungen. Zur Verhinderung weiterer Gefahren wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Auch an diesem Abend war der 26-Jährige stark alkoholisiert. Die Polizisten setzten ihn in den Streifenwagen und brachten ihn zu seiner Wohnung nach Heeslingen. Dort wiederholten sich die Ereignisse der Vorwoche. Der Randalierer beleidigte die Beamten und sprang auch diesmal vor den abfahrenden Streifenwagen. Da weiterer Ärger zu erwarten war, verbrachte der 26-Jährige die Nacht wieder in einer Polizeizelle. Er muss sich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

40-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Scheeßel-Jeersdorf. Bei einem Auffahrunfall in der Appelchaussee ist am Mittwochnachmittag eine 40-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 14 Uhr mit ihrem Skoda nach links in die Wilhelm-Cord-Müller-Straße abbiegen wollen. Ein nachfolgender 54-jähriger Fahrer eines Lieferwagens erkannte diese Situation vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem Fiat Ducato auf den Skoda auf. Dabei zog sich die 40-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit achttausend Euro.

5-Jähriger an der Ampel von Auto angefahren

Bevern. Am Mittwochnachmittag ist ein 5-jähriges Kind beim Überqueren der Bundesstraße 71 an einer Fußgängerampel von einem Auto angefahren worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge kurz nach 17 Uhr bei Grün über die Fußgängerfurt gegangen. Eine 75-jährige Autofahrerin hatte das Rotlicht für sie vermutlich zu spät erkannt. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte sie den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der 5-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand nicht.

