Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Festnahme von Betrügern nach Gewinnversprechen

Hördt (ots)

Betrüger nehmen gezielt Kontakt zu älteren Menschen auf und versprechen ihnen eine immense Gewinnsumme. Die Betrüger fordern von den Opfern anschließend erhebliche Gebühren, damit der versprochene Gewinn ausgezahlt werden kann. Am 30.07.2020 fiel ein 72-jähriger Mann aus Hördt auf diese Betrugsmasche herein, indem er den Betrügern einen hohen Betrag an "Gebühren" übergab. Bei einer weiteren Gebührenforderung am 04.08.2020 machte die Polizei den Betrügern einen Strich durch die Rechnung, indem sie zwei Personen der Bande auf frischer Tat festnahm. Durch weitere Ermittlungen konnte ein dritter Mittäter in Nordrhein-Westfalen gefasst werden. Alle Tatverdächtigen wurden vorgeführt und kamen in Untersuchungshaft.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Personen sie am Telefon nach dem Verbleib oder der Herausgabe von Wertsachen fragen. Die Polizei wird sie niemals hierzu ausfragen, insbesondere nicht telefonisch. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Im Zweifelsfall beenden sie sofort das Gespräch und rufen Sie selbst die örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf. - Fragen Sie den Anrufer stets nach seinem Namen. - Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern. - Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen oder der Polizei Rücksprache. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Sollten Sie Hinweise zu entsprechenden Vorfällen haben, teilen Sie diese bitte der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell