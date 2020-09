Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorderweidenthal - Nach Fahrfehler überschlagen

Bild-Infos

Download

Vorderweidenthal (ots)

Am 28.09.2020, gegen 14:30 Uhr, befuhr der 18- jährige Fahrer eines PKW die L493 zwischen Vorderweidenthal und Silz. Hierbei kam der Fahrer in einer Linkskurve in den Grünstreifen und versuchte seinen PKW zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Vermutlich übersteuerte er dabei und überschlug sich mehrmals mit dem PKW. Das Fahrzeug blieb an einem Baum liegen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell