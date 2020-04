Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht: Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon

Hamm (ots)

Das Telefon klingelt. Am anderen Ende: angeblich die Polizei. Es hätte einen Einbruch gegeben. Nun wolle man Wertgegenstände schützen. Vorsicht Betrug!

Immer wieder rufen Betrüger Hammer Bürgerinnen und Bürger an und geben sich als Polizeibeamte aus. Gestern, am 28. April, verständigten neun Hammer die Polizei Hamm über solche Anrufe eines vermeintlichen Polizisten zwischen 17 und 24 Uhr - unter anderem in Mitte und Rhynern. Alle Bürger waren wachsam und fielen nicht auf die fiese Masche herein.

Die Polizei warnt: Bleiben auch Sie skeptisch. Die Polizei wird Sie nicht nach Wertgegenständen fragen. Sie wird Sie auch nicht dazu auffordern, Wertgegenstände zu übergeben.

Sollten Sie von falschen Polizeibeamten angerufen werden; verständigen Sie die echte Polizei unter 110, und beenden Sie das Telefongespräch mit den Betrügern.

Bitte warnen Sie auch ältere Mitbürger vor der Masche.(lt)

